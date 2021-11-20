الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد المالكي للتعزية في وفاة عبد الله ناصر وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

كما أوفد الرئيس السيسي، كلا من العميد أحمد عبد المنعم سيد عمر، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب دكتور متقاعد محمد كامل حمودة، والعميد محمد عمارة، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب كيمائي متقاعد نبيل جرجس مرقس وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

وأوفد السيسي، العميد حسام الدين محمد زارع، للتعزية في وفاة عفاف فهمي مصطفى فهمي وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.