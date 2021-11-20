الرئيس الروسى يستجيب لطلب طفل بتسليم عائلته بقرة لتحسين ظروفهم المعيشية

قال وزير الزراعة الروسى فى ياقوتيا، ألكسندر أتلسوف، إنه سيتم تسليم بقرة إلى عائلة طفل، طلبها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر، بالإضافة إلى تحسين ظروفهم العائلية، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك الروسية.

ونشر مستخدمو الشبكات الاجتماعية معلومات حول صبي من قرية ياقوتيا في أريلاخ، مقاطعة تشورابتشينسكي في ياقوتيا، الذي اتصل هاتفيًا عبر الخط المباشر بالرئيس وطلب مساعدتهم في شراء بقرة. تم تحويل السؤال إلى وزارة الزراعة في ياقوتيا. تلقت عائلة تلميذ المدرسة عرضًا من الوزارة للمشاركة في برنامج Agrostartup والحصول على منحة لشراء بقرة.

وبحسب الوزير، تم النظر فى طلب الصبى يوم الجمعة فى اجتماع حفل استقبال جماهيري إقليمي لرئيس حزب "روسيا الموحدة".

وقال أتلسوف: "بقرار من إدارة مقاطعة تشورابتشينسكي، تقرر شراء بقرة على أساس عقد اجتماعي في إطار برنامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمهورية. وتقديم هذه المساعدة الاجتماعية للأسر الفقيرة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواقف حياتية صعبة. سيتم تسليم البقرة في هذه الأيام ويتم النظر في تحسين ظروف المعيشية".