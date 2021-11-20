الرئيس الجورجى السابق ينهى إضرابه عن الطعام استمر 50 يوما فى السجن

كتب وكالات

أعلن عضو المجلس الطبى الجورجى نينو شاراشينيدز أن الرئيس السابق للبلاد ميخائيل ساكاشفيلى، أنهى إضرابه فى السجن عن الطعام الذى استمر 50 يوما، وأن "صحته مستقرة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال: "يخضع المريض لجميع العلاجات المناسبة.. لقد طورنا أساليب العلاج المناسبة، وفى هذه العملية، لم يشارك فقط أعضاء المجلس، ولكن أيضا أطباء المستشفى الجمهورى وأخصائى بالجهاز الهضمي".

وأضاف: "المريض يتناول الطعام بشكل عادي، والوضع الصحى له مستقر".

وأشار إلى أن ساكاشفيلى يشكو من الصداع، وأن الأطباء يراقبونه عن كثب.

وقررت وزارة العدل الجورجية نقل ساكاشفيلى إلى مستشفى عسكرى من مستشفى السجن أمس الجمعة.

ونظمت مسيرات يومية فى العاصمة تبليسى للمطالبة بنقله من مستشفى السجن إلى عيادة مدنية، كما أضرب عن الطعام نواب فى البرلمان وأطباء وأنصار لساكاشفيلى تضامنا معه.