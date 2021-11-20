اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 07:10 م
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الداخلية تضبط 100 طربة حشيش في الإسكندرية بقيمة مليون جنيه

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:06 م
الداخلية تضبط 100 طربة حشيش في الإسكندرية بقيمة مليون جنيه مديرية أمن الإسكندرية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهماالإجرامى.
▪ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية .. وبحوزتهما(100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.
▪ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,150,000)مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

تهريب لمخدرات

الاتجار في المخدرات

ضبط حشيش بالاسكندريه

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