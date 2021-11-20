الداخلية تضبط شحنة هيروين في الإسماعيلية بقيمة 3.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية)، تخصصا فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبساً لذات الغرض والإتجار به، وكذا مخدرى الحشيش والآيس "الشابو" بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، والإدارة العامة للمساعدات الفنية .. تم إعداد مأموريات متزامنة لإستهداف عناصر التشكيل .. أسفرت جهودها عن ضبط المتهم الثانى حال تواجده بمزرعة الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنت 14 كيلو جرام – 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو" – مكبس حديدى بمشتملاته "إسطمبات – رافع هيدروليكى" - مبلغ مالى).

كما تم إستهداف المتهم الثانى ، وتبين "عدم تواجده" ، وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، عثر بداخله على (38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام) ووبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 – ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).