الحكومة تنفى صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنبأ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، مُؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء، مُشدداً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مٌهيباً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة تنفى صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غداالسبت، 20 نوفمبر 2021 06:57 م
المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
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