اليوم السابع
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الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك متواصلة في مأرب

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:06 ص
الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك متواصلة في مأرب الجيش اليمني- أرشيفية
أ ش أ

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أكد الجيش اليمني، مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين وتدمير آليات في معارك عنيفة مستمرة تشهدها جبهات محافظة مأرب شمال شرق اليمن.


وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان نقلته قناة "اليمن" الفضائية اليوم /السبت/ - "أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر المليشيات الحوثية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب".


وأوضح البيان أن مدفعية الجيش تستهدف تحركات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، مؤكدا مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية، بنيران قوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.


وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي أعلن، أمس الجمعة، أن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب في عمليات هجومية ناجحة ضد المليشيا الحوثية، لافتا إلى أن العمليات العسكرية شملت جبهات عدة منها (ملعا، أم ريش، العمود، وذنة) وانتهت باستعادة مواقع مهمة واستنزفت المليشيا على نحو كبير في قدراتها القتالية.


وأكد المتحدث العسكري، أن المعارك الهجومية والأعمال التعرضية أسفرت عن مقتل العشرات من تلك العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها، كما تم استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر.


الجيش اليمني

الحوثيين

مأرب

اليمن

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