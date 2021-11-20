أ ش أ

تكبدت جماعة الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح؛ جراء معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وغارات لمقاتلات التحالف العربى جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب الفضائية اليمنية، فإن معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية للمحافظة، تكبدت خلالها المليشيات عشرات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين جنوبي وغرب المحافظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات ومعدات تابعة لها.

يذكرأن، طالبت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية إشراق السباعى، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الحوثيين في القطاع الصحي في البلاد.