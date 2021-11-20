اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط ضد الخلايا الإرهابية

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:33 ص
الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط ضد الخلايا الإرهابية الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت قوات كوماندوز الخاصة ”غورغور” للجيش الوطنى الصومالى، عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.

وتمكنت القوات الخاصة الصومالية من إزالة ألغام أرضية زرعتها المليشات الإرهابية في بعض المناطق التي طالت العملية العسكرية.

وأوضح قائد مجموعة السابعة لقوات غورغور المقدم محمد شيخ أن الجيش نفذ عملياته في كل من قرية بوشكا، وإيدمو، وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

جدير بالذكر، أن القوات المسلحة الوطنية، تواصل عمليات تصفية ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

وكانت أعلنت السلطات الصومالية مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.وذكر "راديو مقديشو" الحكومي أن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية الإرهابية.


الصومال

محافظة شبيلي

الجيش الصومالى

ألغام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى الصومال

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:05 ص

إلى أين وصل قطار الانتخابات فى الصومال؟.. شركاء مقديشيو الدوليون يرحبون بانتخابات مجلس الشيوخ.. ويطالبون بالانتهاء من الاستحقاق البرلمانى فى ديسمبر.. وتخصيص30% من المقاعد للمرأة.. وواشنطن: تدعو لإجرائها فى 2021

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:00 ص

الصومال يسابق الزمن لإنهاء الفراغ الدستورى.. الانتخابات التشريعية تجرى منفصلة فى الولايات.. ولاية غلمدغ تختتم اليوم مقاعد أعضاء مجلس الشيوخ الفيدرالى.. وتشهد انتخاب رؤسائه بعد اكتمال مقاعد المجلس الأيام القادمة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة