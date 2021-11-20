الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمى.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمى.

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