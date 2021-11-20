التنمية المحلية تناشد أهالى 7 محافظات بالابتعاد عن الأشجار والأعمدة لسوء الطقس

كتب ـ على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات من بينها الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

وقال شعراوي، فى بيان اليوم، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تشهد باقى المحافظات استقرارا فى حالة الطقس، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أى آثار لها لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات .

وطالب شعراوى، باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفورى والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية .

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، مطالبًا غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأكد شعراوى، على أهمية استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية، مناشدًا المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما شدد وزير التنمية المحلية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع بالإضافة الى اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .