التعاون الدولى تؤكد أهمية توفير حلول مبتكرة لتمويل التنمية والمناخ بالدول الناشئة

كتب محمد أسعد

استعرضت وزارة التعاون الدولي، محاور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذي انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات وتحقيق طفرة في البنية التحتية للدولة لاسيما في مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين في أمريكا المعنيين السياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول في طور الانتقال السياسي، كما أنه محرر الشؤون الدولية في مجلة تايمز، وذلك خلال فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي عُقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى مساهمة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات القومية في مجال الطاقة المتجددة لاسيما عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور قوي في دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا والمنطقة العربية في مشروعات الطاقة والنقل.

يشار إلى أن مجموعة أوراسيا تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار في مجال الأعمال وإتاحة الفرص في الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع في أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال في البلدان المتقدمة والنامية.

وشارك بريمر، في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 8 و 9 سبتمبر الماضي، حيث كان أحد المتحدين المشاركين عبر الفيديو في جلسة التحديات المناخية.