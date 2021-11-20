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الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل مطلقًا

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:17 ص
الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل مطلقًا دار الإفتاء
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، مضيفة فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على انستجرام، ردا على سؤال: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهى حامل؟ هل تنقضى عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة؟ أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟.

وقالت الإفتاء: تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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دار الافتاء

عدة الحامل

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

الافتاء المصرية

الافتاء

اخبار دار الافتاء

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