الأوقاف: افتتاح 31 مسجدًا وفرش 358 آخر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 42 مسجدًا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة ، و16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و(15) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، إضافة إلى (11) مسجدًا آخر منها (9) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (335) مسجدًا، منها (290) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(45) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. النور - قرية دسونس أم دينار

2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى

3. عزبة طه الصعيدى – قرية نديبه - دمنهور

4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام

5. عادل المصرى – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدى غازي

6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور

7. عاداة الشرقية – سيدى غازى – كفر الدوار

8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار

9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير

10. أحمد مصطفى – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. الرحمن الغربى – زاوية الجدامى - مغاغة

12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام

14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط

16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

17. الرحمن الغربى – نجع الحاج سلام - فرشوط

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

18. عبده عاشور- المطرية

19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بنى سويف

21. العمرى – الميمون – الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

22. الشحات عمران - الزقازيق

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

23. الدعوة – نجريج - بسيون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم

25. الأنصارى – طويلة نشرت – مركز قلين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر

2. الغربى – كفر الحصافة – شبين القناطر

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط

4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص

5. التقوى – العيايشا - قوص

6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور

8. السيد شاهين الخارجى – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادى النطرون

11. عبد المجيد سليم- الشعراوى - حوش عيسى

12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

13. النور المحمدى – السملاوية – مركز زفتى

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس

17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق

فيما سيتم فرش 31 مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبلة بمساحة تقدر بنحو (9414) مترًا مربعًا من سجاد "المحراب"، ليصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (358) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو (93868) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.