الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يجتمع بكبير مستشارى الدفاع البريطانى للشرق الأوسط

إيمان حنا

اجتمع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، بالعاصمة البحرينية المنامة، مع كبير مستشارى الدفاع البريطانى للشرق الأوسط الفريق جوّى مارتن سامى سامبسون، وذلك على هامش مشاركته فى النسخة 17 لحوار المنامة، المنعقد فى الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري. وفق بيان للمجلس.

وخلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتدعيمها وتطويرها، كما تم استعراض التطورات الراهنة فى المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

انطلقت الجمعة فى البحرين، النسخة الـ17 من حوار المنامة، التى تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط التى تستضيفها البحرين منذ عام 2004، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية (آى آى اس اس)، والذى يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

واستمرت القمة لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدى لجائحة كورونا وإلزامية التطعيم، والفحص عند الوصول للوفود كافة.

ويعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، حيث تجمع القمة وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشارى الأمن القومى ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأى، ومجتمع الأعمال.