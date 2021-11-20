الأمن العام يضبط 179 قطعة سلاح وينفذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 179 قطعة سلاح نارى ، و 269 قضية مخدرات وتنفيذ 84235 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (6) قطع سلاح نارى (بندقية آلية - 5 فرد خرطوش وعدد 22 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين ، وضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (23) متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قطع سلاح أبيض ، وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ (7439) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية (قتل عمد) محكوم عليه فيها بالإعدام وقضية (حيازة سلاح نارى) محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.. وضبط بحوزته (بندقية خرطوش و36 طلقة من ذات العيار - 3 قطع متوسطة الحجم لمخدر الحشيش) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عدد (6) محكوم عليهم هاربين، حيث تم ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وضبط (عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "مخدرات"، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف"، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وضبط (عاطل ، مقيم بمحافظة أسيوط ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" .

وعلى جانب اخر، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 44 قضية فى مجال الأمن العام، وتحرير 1290 مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3404) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13605) قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (275) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (153) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1373) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).