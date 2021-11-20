اليوم السابع
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الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة على الإسكندرية الآن

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:12 م
الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة على الإسكندرية الآن هيئة الارصاد
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه  قد يصاحبها سقوط لحبات البرد.
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

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