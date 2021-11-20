اليوم السابع
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الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:17 م
الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

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قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ فى 22 سبتمبر، ورغم ذلك لم نشهد حالات عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وأول موجة كانت الجمعة الماضية وكانت على أسوان، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية تشهد أول حالة تقلبات مناخية هذا العام، ولكنها كانت بداية قوية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "حالة عدم الاستقرار شملت محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، والمناطق الجنوبية بعيدة تماما عن الأمطار فى تلك الموجة، والأمطار كانت غزيرة وتحديدا مطروح والإسكندرية، وهى أكثر المحافظات التى تأثرت".

وقال: "لم نعلن حتى الآن كميات الأمطار التى سقطت، ولكن يتم الآن تجميع الأرقام، وسيتم الإعلان عنها بعد نهاية موجة الطقس السيء الجارية، والساعات القادمة الأمطار ستستمر فى المناطق الشمالية والوجه البحري، وستخف فى محافظات القاهرة الكبرى".

وتابعت: "غدا الأحد ستهدأ حالة عدم الاستقرار، والسواحل الشمالية تستمر الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة فى بعض المناطق، أما فى سيناء، بدأ الأمطار على المناطق الشمالية بها، وستستمر غدا فى الهطول".


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