اشتباكات بين الشرطة الفرنسية و حركة السترات الصفراء في باريس

كتب وكالات

استخدمت الشرطة فى العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها نشطاء حركة "السترات الصفر"، بمناسبة الذكرى الـ3 لتأسيس الحركة، بحسب "روسيا اليوم" .

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أصيب شخصان على الأقل بجروح جراء الاشتباكات بين عناصر الأمن ومثيرى الشغب.

وذكرت الوكالة أن الأجواء كانت متوترة منذ بداية المسيرة التى شارك فيها معارضو البطاقات الصحية إلى جانب أعضاء حركة "السترات الصفر"، مع قيام شبان بأزياء سوداء اندسوا فى صفوف المتظاهرين بتفكيك صناديق القمامة ورشق رجال الأمن بالزجاجات الفارغة.

كما قام المشاغبون بإضرام النار فى صناديق خشبية لتخزين الفواكه فى السوق التى قد تم إغلاقها فى منتزه فينسان أوريول.

وأضحت قناة BFMTV التلفزيونية أن الاشتباك بين الشرطة ومتظاهرين وقع بعد ظهر اليوم السبت قرب ساحة إيطاليا فى الدائرة الـ13 من باريس، حيث تجمع ما بين ألف وألفين من أنصار "السترات" وهى حركة نظمت أواسط عام 2018 احتجاجا على تنامى الأسعار والضرائب لتتحول فيما بعد لحركة معارضة للحكومة، التى تتهمها بسوء إدارة أمور البلاد والتقاعس فى مكافحة الفقر.