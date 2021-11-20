استقرار أسعار الدواجن فى السوق المصرى بعد تراجع 3 جنيهات فى أسبوع

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارا ملحوظا بعد تراجع واضح بقيمة 3 جنيهات، على مدار الأسبوع المنقضي، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 25 جنيها للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق، أما سعر كرتونة البيض لا يزال عند مستويات 40 جنيها فى المزرعة، بحسب بيانات شعبة الثروة الداجنة.

وأضافت الشعبة اليوم السبت، أن كيلو الفراخ الساسو يبلغ سعره تسليم أرض المزرعة 32 جنيها بتراجع 4 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6.25 إلي 6.50 جنيه وقت صياغة هذا التقرير متراجعا أكثر من 1.50 جنيه إذا نظرنا لحركة السعر في أسبوع لكنه مرتفع 25 قرشا اليوم، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

ويواصل سعر طبق البيض الأبيض استقراره للأسبوع عند 40 جنيها والبلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثاني تقريبًا مع تذبذب طفيف.

ونؤكد دائماً أن كافة الأسعار المنشورة في هذا التقرير هي الأسعار المعلنة في المزارع وقد تشهد بعض الاختلافات من محافظة إلى أخري بسبب فروق تكاليف النقل وهوامش الربح الخاصة بكل مزرعة، لذلك كافة الأسعار التي سيتم نشرها في سياق هذا التقرير قد تتغير بصورة مستمرة