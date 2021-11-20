اليوم السابع
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"استعانا بتوك توك".. تفاصيل تورط عاطلين فى سرقة حقائب المواطنين بالجيزة

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:06 م
"استعانا بتوك توك".. تفاصيل تورط عاطلين فى سرقة حقائب المواطنين بالجيزة توك توك- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط عاطلين في تكوين عصابة لسرقة حقائب المواطنين بالجيزة، حيث تبين أن المتهمين وضعا خطة لتنفيذ جرائمهما، واستعانا بدراجة بخارية "توك توك"، لمغافلة المواطنين أثناء سيرهم فى الشارع وسرقة الحقائب من بين أيديهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اتخذا من منطقتى العمرانية والطالبية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وتمكنا خلال فترة وجيزة من سرقة العديد من الحقائب، وتوالت فى تلك الفترة البلاغات على أجهزة الأمن والتى بدأت فى إجراء تحرياتها حول تلك الوقائع، وتوصلت لهوية المتهمين، وتمكنت من ضبطهما.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى خطف حقائب المواطنين بالطالبية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الوقائع التى ارتكبها المتهمون؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ألقى رجال المباحث القبض على عاطلين بالجيزة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لخطف حقائب المواطنين بمنطقة الطالبية، وتبين ارتكابهما 7 جرائم، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.


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