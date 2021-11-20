إعادة فتح منتجعات التزلج شمالى إيطاليا رغم مخاوف كورونا

كتب وكالات

أعادت السلطات الإيطالية فتح منتجعات التزلج شمالى البلاد لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كورونا، غير أن ارتفاع عدد المصابين يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال فابيو ساكو رئيس كونسورتيوم سكايراما، الذى يضم العديد من المنتجعات فى منطقة ترينتينو ألتو أديجي، إنه كان ينتظر إعادة التشغيل منذ مارس من العام الماضى عندما فرضت إيطاليا الإغلاق... "إنها حقا لحظة مثيرة".

وأشار ساكو إلى "بعض الشكوك والخوف بسبب الاتجاه التصاعدى للوباء لكن المنتجعات فى سكايراما وأنحاء ترينتينو مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وتجتاح أوروبا موجة رابعة من الوباء الذى أجبر النمسا المجاورة لإيطاليا على إعلان الإغلاق الكامل، كما لم تستبعد ألمانيا اتخاذ إجراءات مماثلة.