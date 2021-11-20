اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:43 م
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية انقلاب سيارة- أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة، تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وعلى الفور تم الدفع بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفقيد انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.
 
وقال مصدر طبى إن المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
 

 


حادث تصادم

حادث انقلاب سياره

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة