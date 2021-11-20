إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفقيد انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبى إن المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح، وتحرر محضر بالواقعة.