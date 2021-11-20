إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري كفر الزيات بسبب الأمطار

الغربية: مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري كفر الزيات، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب موجة الطقس السيء وهطول الأمطار.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري كفر الزيات المؤدي لحدود محافظة البحيرة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل 2 مصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقاً للاجتماعات التنسيقية استعداداً لسقوط الأمطار.

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية ، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه ،مؤكداً على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهاً قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ، الغاز، الري والحماية المدنية ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وتهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة ،الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات.