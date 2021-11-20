إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بمنطقة البدرشين في الجيزة، صباح اليوم السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة ميت رهينة في البدرشين، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وتوك توك، مما أسفر عن إصابة شخصين من مستقلي التوك توك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت انتظام حركة المرور، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات، وتأمين رحلات الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح..