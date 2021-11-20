إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من إزالة 38 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 533م بقرى تلة طوخ الخيل .

وكانت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 23 حالة بقرية دلجا علي أراضي الإصلاح الزراعي، على مساحة فدان و 18 سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.