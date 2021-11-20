أمن الجيزة يسقط "ديلر" حشيش في كمين قبل ترويج بضاعته في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل تم ضبطه في الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، فقال إنه حول منزله إلى مخزن للمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، لحين التواصل مع عملائه وترويجها بينهم.

وقال المتهم إنه يتحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.