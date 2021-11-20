أمطار وتعطيل للدراسة بالقليوبية وشركة المياه تتدخل لرفع تراكمات الأمطار.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من محافظة القليوبية، والتى شهدت حالة من التقلبات الجوية وانتشار أصوات الرعد والبرق بسماء مدن المحافظة، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن بالمحافظة، وشدة حركة الرياح على مدن المحافظة.

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وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة، غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما قرر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الأولى "مرحلة البكالوريوس"، غدا الأحد، على أن تكون الدراسة أونلاين فى جميع الكليات.

فيما أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، علي استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وبدوره أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



الأمطار بشوارع القليوبية



الأمطار على مدينة بنها



حالة الطقس ببنها



رفع مياه الأمطار من الأنفاق