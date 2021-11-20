اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 11:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار وتعطيل للدراسة بالقليوبية وشركة المياه تتدخل لرفع تراكمات الأمطار.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:46 م
أمطار وتعطيل للدراسة بالقليوبية وشركة المياه تتدخل لرفع تراكمات الأمطار.. لايف بعد موجة الأمطار على مدن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من محافظة القليوبية، والتى شهدت حالة من التقلبات الجوية وانتشار أصوات الرعد والبرق بسماء مدن المحافظة، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن بالمحافظة، وشدة حركة الرياح على مدن المحافظة.

 

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FYoum7%2Fvideos%2F256352699889838%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

 

وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة، غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

كما قرر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الأولى "مرحلة البكالوريوس"، غدا الأحد، على أن تكون الدراسة أونلاين فى جميع الكليات.

 

فيما أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، علي استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

 

وبدوره أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

 

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

الأمطار بشوارع القليوبية
الأمطار بشوارع القليوبية

 

الأمطار على مدينة بنها
الأمطار على مدينة بنها

 

حالة الطقس ببنها
حالة الطقس ببنها

 

رفع مياه الأمطار من الأنفاق
رفع مياه الأمطار من الأنفاق

 

عد رفع الامطار ببنها
عد رفع الامطار ببنها

 


اخبار القليوبية

طقس القليوبية

غيوم القليوبية

امطار

سقوط أمطار

رفع حالة الطوارئ

اخبار طقس القليوبية

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس المحافظات الآن.. أمطار غزيرة على الدقهلية ورفع درجة التأهب.. غيوم وأمطار ورياح شديدة بالعريش ووسط سيناء والقليوبية.. وأهالى مطروح يوثقون اللحظات الفريدة للطقس بالصحراء.. وتمركز سيارات كسح المياه ببورسعيد

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:52 م

جامعة بنها تعلن تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:38 م

مياه القليوبية تنشر سياراتها ومعداتها لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:16 م

6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. المحافظات تقرر التعليق حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين.. والقرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية.. والأرصاد تحذر من أمطار متوسطة لغزيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:54 م

محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:12 م

برق ورعد فى سماء القليوبية وأمطار تضرب مدن المحافظة وإعلان حالة الطوارئ.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:51 م

"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م

غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:46 م

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى ويفعل غرفة العمليات لمواجهة تقلبات الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة