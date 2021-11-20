أمطار متوسطة بالمنصورة.. شاهد حالة الطقس بالساعات الأولى من الصباح فى الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله سقوط أمطار متوسطة مصحوبة برياح في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مع بدء موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر حتى يوم الاثنين القادم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المحافظات تشهد اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد أعلن تعليق الدراسة على مستوى المحافظة بكل المراحل التعليمية اليوم السبت تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وسوف يتم دراسة الوضع على حسب الحالة الجوية، إذ كان سوف يتم تمديد التأجيل أو العودة مرة أخرى.

وأصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الاستعداد لمواجهة سقوط الامطار بنطاق المحافظة وذلك اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أية مستجدات، وأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أى طوارئ.