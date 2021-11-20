أمطار متفرقة على محافظة الإسكندرية وتوقعات بغزارتها الساعات القادمة.. لايف

الإسكندرية: أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بث مباشر، عن حاله الطقس وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار غزيرة إلى خفيفة فى شرق ووسط الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة صباح السبت على معظم انحاء المحافظة.

أما عن الحالة المرورية تشهد محافظة الإسكندرية كثافة مرورية على طريق الحرية وقت الذروة، كما يشهد طريق الكورنيش سيولة مرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط المدينة وكثافة مرورية على الطريق شرق الإسكندرية وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل الحركة المرورية.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التي تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدي بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرو.