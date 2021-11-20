اليوم السابع
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أمطار غزيرة وبرق ورعد على كفر الشيخ "فيديو"

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:49 ص
أمطار غزيرة وبرق ورعد على كفر الشيخ "فيديو" طقس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، هطول الأمطار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ما بين متوسطة وغزيرة على مدن وقرى المحافظة ومنها مدن وقرى مراكز كفر الشيخ  قلين ومطوبس وبلطيم، وأمطار خفيفة على قرى دسوق.
 
 
وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بمجالس المدن والمديريات وشركة مياه الشرب هطول الأمطار، وبدأ انتشار سيارات رفع المياه من الشوارع.
 
وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد أعلن صباح أمس الجمعة ،رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها  خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.
 
 
كما قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.
 
ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.  
 
 
 
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

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طقس

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