أمطار غزيرة على المنوفية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. لايف

المنوفية - محمد فتحي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية حيث تعرضت لموجه من الطقس السيئ، وهطلت الأمطار على العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية ، مؤكداً علي الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.