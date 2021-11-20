اليوم السابع
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أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية.. والمحافظة ترفع درجة التأهب

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:55 م
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية.. والمحافظة ترفع درجة التأهب أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، مع بدء موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر حتى يوم الإثنين القادم.
 
 
 
ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض 
مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى لأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وتعرض مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد كالدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش لأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.
 
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أية مستجدات، وأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.
 
 
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (1)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (1)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (2)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (2)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (3)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (3)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (4)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (4)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (5)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (5)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (6)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (6)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (7)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (7)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (8)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (8)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (9)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (9)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (10)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (10)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (11)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (11)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (12)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (12)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (13)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (13)

أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (14)
أمطار غزيرة على المنصورة والغيوم تغطى سماء الدقهلية (14)

 


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