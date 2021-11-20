أمطار غزيرة تضرب بورفؤاد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.. صور

ورصدت عدسة "اليوم السابع" سقوط أمطار غزيرة وسط سماء ملبدة بالغيوم وطقس بارد إلى شلل مرورى أثناء التوجه إلى مرفق المعديات المتجهة إلى مدينة بورسعيد، فضلا عن كثرة مياه الأمطار بالشوارع الجانبية .

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات للأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الفترة القادمة، فى ضوء التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى بوجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى20-21 نوفمبر، ومن المتوقع أن تتعرض محافظة بورسعيد لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح.

وشدد على التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والقيام بتطهير بالوعات المطر والمطابق لسرعة تصريف الأمطار من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط النقالى للأحياء ومدينة وبورفؤاد وجاهزية أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها وإعاده توزيعها طبقا لطبيعة المناطق التى تعرضت للأمطار لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأى تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.