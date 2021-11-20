أمطار على الشرقية واستمرار حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.. فيديو

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا يرصد فيه أحوال الطقس بمحافظة الشرقية، وهطول الأمطار على مدينة الزقازيق، و الذى ادى لتجمعات و تراكمات للمياه .

كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزاله آثارها من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصه لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجه الإستعدادات لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجويه مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئه الارصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

ومنذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار ..أنتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعه أعمده الإناره والتأكد من عزلها وعدم وجود أى أسلاك مكشوفه بها وإزاله النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانه اللازمه للكشافات التى تضررت نتيجه سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين .

ويهيب محافظ الشرقيه المواطنين بالإبتعاد عن أعمده الإناره بالشوارع وخاصه وقت سقوط مياه الأمطار والإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حاله وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامه المواطنين.