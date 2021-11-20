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أمطار بالشرقية وأجواء متقلبة على جميع أنحاء المحافظة (فيديو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:36 م
أمطار بالشرقية وأجواء متقلبة على جميع أنحاء المحافظة (فيديو)
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية بعد سقوط أمطار غزيرة والرعد والبرق.

وهطلت منذ قليل أمطار غزيرة الرجاء المحافظة أثرت على الحركة المرورية حيث تشهد طرق المحافظة مع وجود غيوم بسماء الشرقية وأثرت الأمطار على حركة السير على الطرق السريعة بأرجاء المحافظة.

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

 


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