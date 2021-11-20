أمطار الخير تواصل هطولها على مطروح والساحل الشمالى وتجمع المياه بالشوارع.. لايف

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم السبت، لاستمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بالبرق والرعد، على محافظة مطروح والساحل، منذ مساء أمس، مع انخفاض في درجات الحرارة، ووجود تجمعات للمياه في بعض المناطق المنخفضة بالشوارع، والتي تعمل أجهزة المحافظة على إزالتها تباعا، في ظل تراجع حركة المواطنين والسيارات في الشوارع.

وتشهد حاليا عدد من مدن محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، سقوطا للأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع تراكم السحب الكثيفة، وسماع دوي الرعد وينير البرق السماء من حين لآخر.

وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالي مطروح الذين يتمنون تزايد سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة في الصحراء خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.