أسوان تتعافى من الطقس السيئ.. أجواء مشرقة وتوافد الأفواج السياحية.. لايف وصور

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، اليوم، السبت، طقس مستقر بعد موجه من الطقس السيئ شهدتها جنوب البلاد الأسبوع الماضى وتسببت فى تساقط السيول والثلوج وتضرر عدد من المناطق.

واستمتع السائحون بطقس أسوان المستقر والمعروف بطقس دافئ شتاء ومعتدل، وسط استمتاع بجمال الطبيعة والمزارات السياحية والأثرية في أسوان.

واصطفت البواخر السياحية على مراسي مدينة أسوان وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب الذين قدموا من مختلف بلدان العالم للاستمتاع طقس أسوان المستقر وشتاءها الدافئ، ليزوروا عددا من المزارات السياحية والأثرية في اسوان مثل: السد العالي ومعبد فيلة والقرى النوبية بجانب الرحلات النيلية وغيرها من المواقع الجذابة في أسوان.



أسوان



البواخر السياحية



الطقس مستقر في أسوان