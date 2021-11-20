اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم السبت

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:50 م
أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم السبت صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع، تفاصيل حركة أسعار الخضروات في السوق بالجملة اليوم، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5  إلى 5 جنيهات.

وسجل الجزر سعر 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

وسجلت الملوخلية 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات ، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.

أما عن أسعار البرتقال فيسجل 2 إلى 3.5 جنيه واليوسفي من 3 إلى 6 جنيهات، العنب الكرمسن من 17 إلى 21 جنيها، العنب الرومس من 6 إلى 9 جنيهات، التفاح المستورد من 17 إلى 23 جنيها، التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها، البلح السماني من 4 إلى 7 جنيهات، البلح الزغلول 5 إلى 8 جنيهات، البلح السيوي 20 جنيها.

الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، التين البرشومي من 5 إلى 13 جنيها، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات والفراوي من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات والمانجا من 15 إلى 25 جنيها والخوخ من 15 إلى 20 جنيها.

 

 


اسعار الخضروات

الفاكهة

سعر الخضار

اسعار الفاكهة

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