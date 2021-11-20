أديب محو الأمية.. عم أحمد تعلم الكتابة وكتب 500 قصيدة وقرأ 1400 كتاب.. لايف وصور

سوهاج - محمود مقبول

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "أديب محو الأمية .. عم أحمد تعلم الكتابة وكتب 500 قصيدة وقرأ 1400 كتاب" والذى قام بتثقيف نسفه نظم العديد من القصائد الشعرية وقرأ فى العديد من الكتب فى مختلف الفنون والعلوم من أجل التوعية وله مقوله شهيره أنه لا تقدم للأمة إلا بالقضاء على أمية المواطنين.

وقال عم أحمد : أننى لم ادخل المدراس حتى كان عمرى 20 سنه وكنت أشاهد الأهالى بالقرية يمسكون بالمجلات والجرائد يطالعون الصحف وأنا لا أعرف ما تحوية من كلمات حدثت لدى غيره قررت أن أتعلم وبالفعل وكنت الأول على دفعتى فى محو الأميه وتم توظيفى بمكتب عميد كلية الأداب جامعة سوهاج وعاصرت 8 عمداء حتى خروجى على المعاش.

وأضاف: بعد أن تعلمت وتم تعينى كنت أكل بجزء والجزء الباقى لشراء الكتب حتى أننى قرأت حتى هذه اللحظة ما يقرب من 1400 كتاب وكتبت مقالات فى العديد من الصحف نظمت 500 قصيدة شعرية وأوبريت وأخر كتاب لى بعنوان وتريات وضم العديد من الوان الشعر السياسى العاطفى وخلافه وأننا لن أترك التعليم والتعلم حتى الموت.

وأشار إلى أنه ملقب بالشاعر المنحوس الذى يحصل على فلوس فأنا لأ أتقاضى أجر عن أى عمل أكتبه مهما كانت الإغراءات وأننى أطالب الجميع بالتعلم ومحو أميته وأنا يوم ما بين القراءة وبين الإنترنت بين أصدقائى البالغ عددهم 20 ألف صديق ومتابع وتم تكريمى فى العديد من المحافل والعديد من الندوات وإحدى المنظمات العالمية قامت بعمل فيلم وثاقى عن قصة حياتى وهناك تكريمات عديدة من المحافظين السابقين والمحافظ الحالى للسوهاج وكذلك رؤساء الجامعة وضباط الشرطة لى العديد من القصائد التى قمت بكتابتها للتنديد بالإرهاب ومساندة الشرطة والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.