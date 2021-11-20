أخبار الاقتصاد اليوم.. 41 مليونا عدد الأطفال الأقل من 18 سنة عام 2021

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 20-11-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام.

جهاز الإحصاء: 41 مليونا عدد الأطفال الأقل من 18 سنة عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة فى حياة الإنسان وضرورة الاهتمام بها أصدر الجهاز هذا البيان الصحفى لإلقاء الضوء على اهم المؤشرات الخاصة بالأطفال فى مصر والعالم.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم، ارتفاع عدد الأطفال العاملين فى العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل فى السنوات الأربع الماضية.

28% من عمالة الأطفال فى الفئة العمرية (5 - 11 سنة) و35% من عمالة الأطفال فى الفئة العمرية ( 12-14 سنة) هم خارج المدرسة.

على مستوى العالم هناك تسعة ملايين طفل معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

112 مليون طفل بنسبة 70% من عمالة الأطفال يعملون فى المجال الزراعى (الصيد والعمل فى الغابات ورعى الماشية وتربية الاحياء المائية)، 20% بالقطاع الخدمى (31.4 مليون طفل)، 10% بالقطاع الصناعى بما فى ذلك التعدين (16.5 مليون طفل).

أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال فى مصر وفقا لإحصاءات الجهاز:

عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2021:

بلغ عدد الأطفال فى مصر 40.9 مليـــــون طفل (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، 19.8مليون اناث بنسبة 48.4%) وذلك فى منتصف 2021.

بلغت نسبة الأطفال فى الفئة العمرية (0 - 4 سنوات) 13.6%، بينما الاطفال فى الفئة العمـــــــــرية (15-17سنة) فقد بلغت نسبهم 5.8% من إجمالى السكان.

التعاون الدولى تؤكد أهمية توفير حلول مبتكرة لتمويل التنمية والمناخ بالدول الناشئة

استعرضت وزارة التعاون الدولي، محاور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذي انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات وتحقيق طفرة في البنية التحتية للدولة لاسيما في مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين في أمريكا المعنيين السياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول في طور الانتقال السياسي، كما أنه محرر الشؤون الدولية في مجلة تايمز، وذلك خلال فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي عُقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

الضرائب: 25 نموذجا برسم التنمية إلكترونيا عبر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إتاحة النماذج الخاصة برسم تنمية موارد الدولة إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ويبلغ عددها 25 نموذجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتقديم التيسيرات للممولين وتسهيل الإجراءات أمامهم، خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، وحرصًا من المصلحة على استكمال الخدمات المقدمة على المنظومة الإلكترونية .

وأوضح " عبد القادر " أن نماذج رسم التنمية المختصة بالإقرار عن قيمة الرسم المُستحق على المحررات ، مثل جوازات السفر، ورخص السيارات، ورخص القيادة للسيارات، وكذلك الإقرار عن قيمة الرسم المُستحق عن بعض الأنشطة مثل الشراء من الأسواق الحرة، وتذاكر السفر للخارج، وذلك نص عليه قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد ندوة توعوية بديوان عام محافظة بورسعيد

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية لقيادات ديوان عام محافظة بورسعيد وممثلي القطاعات التابعة؛ حول عمليات الجائزة ومنظومة التميز الحكومي، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، وحرص إدارة الجائزة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.