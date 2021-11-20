أحمد أبو الغيط ونايف الحجرف يبحثان القضايا العربية والتنسيق المشترك

إيمان حنا

بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عددا من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية والتنسيق المشترك وذلك خلال لقائهما اليوم، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون في النسخة 17 لحوار المنامة والمنعقد خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري.وفق بيان صحفى للمجلس.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التنسيق بكل مامن شأنه تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحد من التدخل في شؤون الدول العربية، كما تم تناول مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.