أجهزة استخبارات أمريكية ترفض الإفصاح عن نسبة متلقى لقاح كورونا بين موظفيها

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كشفت دورية "انتلجنس أونلاين" الأمريكية، المتخصصة فى الشأن الاستخباراتي، امتناع أغلب أجهزة الاستخبارات الأمريكية عن الإفصاح عن نسبة متلقى لقاح كورونا بين العاملين لديها أو عدد الممتنعين منهم عن التطعيم.

وتُطالب جميع المؤسسات الحكومية الأمريكية والمؤسسات المتعاقدة معها، بإلزام موظفيها بتلقى اللقاح فى موعد أقصاه 22 نوفمبر الجاري، مع إيقاف الممتنعين عن التطعيم بدون تصريح طبى لمدة 14 يوم، ما قد يؤدى إلى فصلهم من العمل نهائيًا.

وذكرت وكالة المخابرات المركزية (CIA) أن نسبة الموظفين غير الملقحين لديها لا تتجاوز 3 % من إجمالى عدد الموظفين، بينما أفاد مكتب الاستطلاع الوطنى الأمريكي، التابع لوزارة الدفاع (البنتاجون)، أن حوالى 9 % من الموظفين التابعين له لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.

فى حين لا تتوفر أى معلومات عن نسبة تلقى اللقاح فى 16 كيانًا استخباراتيًا آخر بالولايات المتحدة.

فيما حذر عضو لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكي، كريس ستيوارت، فى تصريحات له مطلع الشهر الجاري، من أن 20 بالمائة على الأقل من الكوادر فى العديد من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، لم يتلقوا اللقاح بعد.

ويأتى إلزام الموظفين الحكوميين بالتطعيم فى إطار جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة وباء كورونا الذى حصد أرواح ما يزيد عن 750 ألف شخص فى الولايات المتحدة منذ مطلع العام الماضي.

وتظهر دراسات أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة، أن غير الملقحين أكثر عرضة 11 مرة للوفاة بسبب الفيروس؛ بينما تشير بعض الإحصائيات إلى حصول 70 فى المائة من سكان الولايات المتحدة على الجرعة الكاملة من اللقاح حتى الآن، بينما يشكل الحاصلون على الجرعة الأولى حوالى 80 فى المائة من إجمالى عدد السكان.