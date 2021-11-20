اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 05:59 م
أكرم القصاص
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"آسترا" تنجح فى إطلاق صاروخ أمريكى محمل بشحنة إختبارية إلى مدار الأرض

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:30 م
"آسترا" تنجح فى إطلاق صاروخ أمريكى محمل بشحنة إختبارية إلى مدار الأرض صاروخ فضاء _ صورة أرشيفية
ألاسكا أ ش أ

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نجح صاروخ أمريكى طورته شركة "آسترا" مزود بشحنة اختبارية فى الوصول إلى مدار الأرض اليوم السبت.

 

وذكرت الشركة فى تغريدة على "تويتر"، أنه تم الإطلاق فى الساعة 21:16 بالتوقيت المحلى اليوم السبت من مجمع ميناء الفضاء الباسيفيكى (كودياك) فى ألاسكا.

 

جدير بالذكر أن الإطلاق السابق فى أواخر أغسطس باء بالفشل بعد دقيقتين من الإطلاق حيث توقفت محركات الصاروخ وفقد الاستقرار.

 

ويبلغ طول صاروخ أسترا المزود بالشحنة حوالى 12 مترًا وهو مخصص لحمل الأقمار الصناعية الصغيرة للمدار، ويأمل مطورو الصاروخ أن تضمن رخص ثمنه وصغر حجمه ميزة تنافسية فى سوق خدمات الفضاء.

 

وفى عام 2020 ، أطلقت أسترا اختباريين لصاروخها، لكنهما انتهيا بالفشل- لم يصل الصاروخ إلى مداره مطلقًا.

 


آسترا

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مدار الأرض

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