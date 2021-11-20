"آسترا" تنجح فى إطلاق صاروخ أمريكى محمل بشحنة إختبارية إلى مدار الأرض

ألاسكا أ ش أ

نجح صاروخ أمريكى طورته شركة "آسترا" مزود بشحنة اختبارية فى الوصول إلى مدار الأرض اليوم السبت.

وذكرت الشركة فى تغريدة على "تويتر"، أنه تم الإطلاق فى الساعة 21:16 بالتوقيت المحلى اليوم السبت من مجمع ميناء الفضاء الباسيفيكى (كودياك) فى ألاسكا.

جدير بالذكر أن الإطلاق السابق فى أواخر أغسطس باء بالفشل بعد دقيقتين من الإطلاق حيث توقفت محركات الصاروخ وفقد الاستقرار.

ويبلغ طول صاروخ أسترا المزود بالشحنة حوالى 12 مترًا وهو مخصص لحمل الأقمار الصناعية الصغيرة للمدار، ويأمل مطورو الصاروخ أن تضمن رخص ثمنه وصغر حجمه ميزة تنافسية فى سوق خدمات الفضاء.

وفى عام 2020 ، أطلقت أسترا اختباريين لصاروخها، لكنهما انتهيا بالفشل- لم يصل الصاروخ إلى مداره مطلقًا.