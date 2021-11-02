محافظ الجيزة يبحث مع الغرفة التجارية الاستعداد لمهرجان الواحات للتمور

كتب أحمد حمادة

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورإبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والدكتور أمجد القاضي مدير المركز التكنولوجي للصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بمهرجات الواحات البحرية للتمور.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم الاتفاق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذي يقدم كل الدعم عن طريق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح هذا المهرجان والمشاركة فى تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع معدلات التصدير إلى ١٠٠ مليار دولار من كل المنتجات المصرية، بتوجيه دعوات لبعض الوزراء والمحافظين المعنيين وكذلك بعض السفراء بالاضافة الي رؤساء المراكز العلمية المتخصصة لحضور المهرجان.

وأوضح إمبابى في بيان للغرفة، أن المهرجان لا يهدف فقط إلى الترويج للتمور وإنما يهدف أيضا إلى عمل ورش عمل وندوات تثقيفية للمنتجين والمزارعين لتطوير أساليب الزراعة والتخزين والتعبئة والتغليف للحصول علي منتج مميز ينافس في التصدير ويهدف أيضا لتسليط الضوء على المظاهر السياحية بمدينة الواحات البحرية .

وأضاف إمبابي أنه تقرر أن يتم تنظيم المهرجان في الفترة من 11 – 13 نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 60 عارضا من مختلف المحافظات وأيضًا من الدول العربية الشقيقة المنتجة للتمور .

ويذكر أن إنتاج مصر من التمور وفقا لآخر التقارير أكثر من 1.7 مليون طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية للمنتجين وأيضا تحسين الجودة الإنتاجية للمنتج المحلى، كما أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً استراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24%، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.