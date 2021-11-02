محافظ أسوان: الإسراع بإنهاء أعمال الإحلال والتجديد بطريقى الكورنيش والسادات

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لا مجال للتهاون أو التقاعس فى الفترة المقبلة مع بدء الموسم السياحى ولتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء حركة المركبات والمشاة من خلال الإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية من مشروع الإحلال والتجديد، خاصة بعد الانتهاء من تركيب خطوط مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة بطريقى كورنيش النيل والسادات، وجارى إنهاء أعمال تركيب خطوط الكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات تمهيداً لبدء الرصف بالطبقة الرابطة.



جاء ذلك خلال توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للمسئولين أثناء الاجتماع الموسع الذى عقد بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى الشركة الوطنية والمرور والطرق والمشروعات والحدائق، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.



وشدد المحافظ على التواجد الميدانى في مواقع الأعمال الجارية للتأكد من سلامة وجودة الأعمال المنفذة، مع إجراء الاختبارات اللازمة قبل البدء في أعمال الرصف، علاوة على تركيب عدايات فارغة لتوصيل أي شبكات بنية تحتية مستقبلياً تجنباً لأى أعمال حفر خلال السنوات المقبلة.

ووجه إلى البدء في أعمال الجزيرة الوسطى بعرض 2 متر وبطول كورنيش النيل على أن يكون لها تصميم موحد سواء في أحواض الزرع أو أعمدة الإنارة أو شاسيهات الإعلانات المضاءة، وهو الذى يتوازى مع مراجعة إدارة المرور لأى دوارنات أو فتحات مرورية ، فضلاً عن دراسة تنفيذ عدد ( 2 ) RETURN إحداهما أمام حديقة السلام والأخر أمام جامع النصر.

وكشف اللواء أشرف عطية عن بدء أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم، حيث تم الإنتهاء من آخذ الجسات الأرضية بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالى للمدينة بعد الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات التطوير المتتالية لتلافى أي ملاحظات حيث سيضم المشروع إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة على 3 مستويات منها لأول مرة ممشى زجاجى بطول 80 مترا، وأماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد.

وأعطى توجيه إنذارات لإلزام المحلات التجارية والأندية والكافيهات بخط التنظيم، بجانب تطبيق شكل موحد للمراسى والأندية وغيرها في الواجهات واليافطات، بالإضافة إلى توحيد المقاعد وأحواض الزرع وسلات القمامة، وهو الذى يتوازى مع تطبيق الكود الخاص بذوى الإعاقة لتسهيل حركتهم.

كما أعطي أشرف عطية توجيهاته بضرورة سرعة إنهاء أعمال التطوير بالمرحلة الرابعة داخل السوق السياحى، مع تلافى الملاحظات في المراحل السابقة ، وخاصة توحيد شكل وألوان اليافطات والمظلات وغيرها ، وهو الذى يتواكب مع سرعة إنهاء مشروع الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بوسط المدينة لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المطار والحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد.



ولفت إلى سرعة تطبيق الآلية الجديدة لتحقيق الرقابة المشددة على عربات التوك توك المرخصة من خلال تحديد خطوط السير لها بوضع إستيكرات بأرقام وألوان محددة في الشوارع والمناطق الداخلية، علاوة على منعها من السير في الطرق والشوارع الرئيسية.