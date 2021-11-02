العراق يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى وسفراء أوروبيين القضايا المشتركة

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بحث رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية العراقية عباس كاظم عبيد مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا والقائم بأعمال السفارة الأسبانية والمستشار السياسي للسفارة الألمانية المعتمدين في بغداد، المواضيع والقرارات الدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.



وأكد عبيد - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - موقف العراق المبدئي ودعمه المستمر لجميع القرارات والمبادرات الدولية الإنسانية، وكذلك التي تهدف إلى تسخير الطاقة النووية للاغراض السلمية والقرارات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل من قبل أي طرف وفي أي وقت، مشددا على حرص العراق على احترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة والتي انضم اليها وفقاً لما أقره الدستور.