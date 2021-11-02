اليوم السابع
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الرى: تنفيذ جسور رملية لحماية الشواطئ من مخاطر التغيرات المناخية

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 09:44 م
الرى: تنفيذ جسور رملية لحماية الشواطئ من مخاطر التغيرات المناخية حماية الشواطئ
ماجد تمراز

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قال المهندس العربي القشاوى، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، إن الأنشطة التي تقوم بها هيئة حماية الشواطئ، تقوم بعدد من المشروعات ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل في مصر.

واشار إلى أن هذا المشروع تمكنت وزارة الرى بالتعاون مع وزارة الخارجية، من الحصول على منحة بقيمة 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة للجزء الذى تموله الحكومة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة "dmc" : "الهدف هو حماية الـ 69 كيلو متر الأكثر حوجاً على سواحل الدلتا من مخاطر تغير المناخ وارتفاع سطح البحر، لأنه أثناء العواصف البحرية يتم غمر أجزاء بمياه البحر بسبب تلك التغيرات".

وقال : "تم الانتهاء من حوالي 60 من هذا المشروع، حيث تم تنفيذ جسور رملية تم تشكيلها من نواتج تكريك بحيرة البرولوس، لتجميع الرمال بفعل الرياح خلال المواسم التي تهب فيها تلك الرياح، الهدف من ذلك تشكيل كثبان رملية لحماية الشواطئ والمنطقة المنخفضة من مخاطر ارتفع سطح البحر".

وتابع: "على مستوى ارتفاع منسوب سطح البحر، تمثل هذه الجسور حماية كاملة تصل نسبتها إلى 100% للشواطئ، وهناك ظاهرة خطيرة أيضاً تسمى بظاهرة النحر البحري، وهو ما يستدعى تدخل الدولة لعمل مشروعات لحماية الشواطئ".


الرى

وزارة الرى

حماية الشواطئ

جسور رملية

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