اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف العربى يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيين تجاه جازان

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 09:08 م
التحالف العربى يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيين تجاه جازان تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الحوثيين تجاه جازان جنوبى السعودية.

 

ذكرت ذلك قناة الإخبارية السعودية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 

وكان التحالف العربى قد أعلن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

 

وبالامس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن .

 

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه تم تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدمير موقعين يشملان منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.

 

التحالف العربى

تدمير مسيرتين مفخختين

الحوثيين

جازان

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