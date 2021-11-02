البرلمان العالمى للبيئة: مصر تستعد بشكل جيد لقمة المناخ المقبلة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمى للبيئة، إن قمة المناخ التي عقدت في جلاسجو مهمة للغاية بالنسبة لمصر، حيث إن هذه القمة تحضيرية للمؤتمر المقبل الذى سيعقد في مصر، وهذا خبر هام للغاية، حيث إن مصر وضعت خطة عمل جاهزة لقمة المناخ المقبل.



وأضاف عضو البرلمان العالمى للبيئة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس بنك الاستثمار الأوروبى وهو المسئول عن المناخ والداعم لتمويل المناخ في أوروبا، قال إنه سيدفع تريليون دولار بنهاية العقد 2030 لتخفيض الانبعاثات في الكرة الأرضية.



ولفت عضو البرلمان العالمى للبيئة، إلى أن الرئيس الصينى والرئيس الروسى لم يحضران قمة المناخ، خاصة أن الصين زادت من إنتاجها بالكهرباء من الفحم، كما أن 60% من دول آسيا زادت من إنتاج الكهرباء من الفحم، موضحا أن بعض الدول الأوروبية قررت الحفاظ على الغابات وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية وهذا أمر مهم للغاية.